سبورت 24
سبورت 24

غلق باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة اتحاد كرة القدم

فحص القوائم يبدأ الأحد.. وإعلان الأسماء الأولية في 8 أغسطس

آخر تحديث : 1 أغسطس 2026 18:24
غلق باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة اتحاد كرة القدم
لجنة انتخابات الاتحاد السعودي لكرة القدم

أخبار ذات صلة