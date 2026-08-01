غلق باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة اتحاد كرة القدم

سبورت 24/الكرة السعوديةغلق باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة اتحاد كرة القدمفحص القوائم يبدأ الأحد.. وإعلان الأسماء الأولية في 8 أغسطس1 أغسطس 2026 18:24آخر تحديث : 1 أغسطس 2026 18:24لجنة انتخابات الاتحاد السعودي لكرة القدمأأالرياض:أخبار 24انتخابات الاتحاد السعودي لكرة القدمالاتحاد السعودي لكرة القدمالتعليقاتأأخبار ذات صلة11 مليون يورو تنهي رحلة يايسله مع الأهلي وتقوده إلى نيوكاسلرغم اهتمام الاتحاد.. أمرابط يتمسك بحلم الاستمرار في أوروباالخليج يتعاقد مع موسى بارو حتى 2027صراع بين 3 أندية أوروبية للتعاقد مع لاعب الاتحاد