كمار أشار "سبورت 24" .. التعاون يتعاقد مع عبدالرحمن هندي حتى 2029

سبورت 24/الكرة السعوديةكمار أشار "سبورت 24" .. التعاون يتعاقد مع عبدالرحمن هندي حتى 2029التعاون يعزز صفوفه بالتوقيع مع عبدالرحمن هندي16 يوليو 2026 17:14آخر تحديث : 16 يوليو 2026 17:59التعاون يتعاقد مع عبدالرحمن هنديأأالرياض:أخبار 24عبدالرحمن هندينادي التعاون السعوديدوري روشننادي العروبة السعوديالتعليقاتأأخبار ذات صلةالنجمة يتعاقد مع البرتغالي جورجي مندوساالأنوار يتعاقد مع المهاجم البرازيلي برونو لويز لجنة الانتخابات تعلن البرنامج الزمني لانتخابات الاتحاد السعودي لكرة القدمعرض سعودي ضخم يضع صلاح أمام قرار مصيري