كما أشار "سبورت 24".. حجازي مساعدًا للمدير الرياضي في نيوم

سبورت 24/الكرة السعوديةكما أشار "سبورت 24".. حجازي مساعدًا للمدير الرياضي في نيومالمدافع الدولي أعلن اعتزاله اللعب منذ أيام بعد انتهاء عقده مع نيوم27 يوليو 2026 18:52آخر تحديث : 27 يوليو 2026 18:58أحمد حجازي مساعد المدير الرياضي الجديد في نيوم أأتبوك :أخبار 24احمد حجازينادي نيومالتعليقاتأأخبار ذات صلةغدًا.. الأهلي يختبر جاهزيته بوديتين قبل العودة للمملكةالتعاون يختتم ودياته في معسكر هولندا أمام الدحيل القطريلايبزيج يتراجع عن بيع فيلي أوربان إلى الدرعية تطورات جديدة في مفاوضات الهلال مع إليمان ندياي