سبورت 24
سبورت 24

كما أشار "سبورت 24".. حجازي مساعدًا للمدير الرياضي في نيوم

المدافع الدولي أعلن اعتزاله اللعب منذ أيام بعد انتهاء عقده مع نيوم

آخر تحديث : 27 يوليو 2026 18:58
كما أشار "سبورت 24".. حجازي مساعدًا للمدير الرياضي في نيوم
أحمد حجازي مساعد المدير الرياضي الجديد في نيوم
أأ
تبوك :أخبار 24
احمد حجازينادي نيوم

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