لجنة كأس آسيا السعودية 2027 تنال الجائزة الذهبية في السلامة المهنية

سبورت 24/الكرة السعوديةلجنة كأس آسيا السعودية 2027 تنال الجائزة الذهبية في السلامة المهنيةالجائزة من الجمعية الملكية للوقاية من الحوادث (RoSPA) لعام 202619 يوليو 2026 19:08آخر تحديث : 19 يوليو 2026 19:42جانب من تكريم اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا السعودية 2027 أأالرياض:أخبار 24كاس اسيا السعودية 2027الجمعية الملكية للوقاية من الحوادث (RoSPA)التعليقاتأأخبار ذات صلةالهلال يهزم شتورم غراتس النمساوي وديًانادي الخليج يعلن الحصول على شهادة الكفاءة الماليةالتعاون يعلن الحصول على شهادة الكفاءة الماليةالتعاون يستأنف تدريباته في معسكر هولندا