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سبورت 24FIFA World Cup 26

لجنة كأس آسيا السعودية 2027 تنال الجائزة الذهبية في السلامة المهنية

الجائزة من الجمعية الملكية للوقاية من الحوادث (RoSPA) لعام 2026

آخر تحديث : 19 يوليو 2026 19:42
لجنة كأس آسيا السعودية 2027 تنال الجائزة الذهبية في السلامة المهنية
جانب من تكريم اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا السعودية 2027

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