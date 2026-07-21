مصادر لـ«سبورت 24»: نيوم يقترب من مالانغ سار

سبورت 24/الكرة السعوديةمصادر لـ«سبورت 24»: نيوم يقترب من مالانغ سار صفقة صيفية مثيرة.. مالانغ سار يقترب من الانتقال إلى نيوم21 يوليو 2026 13:43آخر تحديث : 21 يوليو 2026 13:43نيوم يقترب من التعاقد مع السنغالي مالانغ سار أأتبوك:عبدالله البلويدوري روشننادي نيومالتعليقاتأأخبار ذات صلةالاتحاد الآسيوي يؤجل انطلاق مواجهة الاتحاد والجزيرة في ملحق النخبةالأهلي يتصدر التصنيف الأول قبل قرعة دوري أبطال آسيا للنخبةالصرنوخ يتعهد لجماهير الهلال ببداية قوية مع الزعيمالقادسية يعيّن جايلز بارنز مديرًا فنيًا لفريق السيدات الأول