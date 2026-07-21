سبورت 24
سبورت 24

مصادر لـ«سبورت 24»: نيوم يقترب من مالانغ سار

صفقة صيفية مثيرة.. مالانغ سار يقترب من الانتقال إلى نيوم

آخر تحديث : 21 يوليو 2026 13:43
مصادر لـ«سبورت 24»: نيوم يقترب من مالانغ سار
نيوم يقترب من التعاقد مع السنغالي مالانغ سار

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