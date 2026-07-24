مواعيد أبرز ديربيات وكلاسيكيات دوري روشن السعودي لموسم 2026-2027

سبورت 24/الكرة السعوديةمواعيد أبرز ديربيات وكلاسيكيات دوري روشن السعودي لموسم 2026-2027إثارة الديربيات والكلاسيكيات في جدول دوري روشن 2026-202724 يوليو 2026 16:38آخر تحديث : 24 يوليو 2026 16:38مباراة سابقة بين الأهلي والهلالأأالرياض:أخبار 24نادي الهلالالنادي الأهلي السعوديدوري روشننادي النصر السعوديالتعليقاتأأخبار ذات صلةالكشف عن جدول مباريات دور الـ 32 من بطولة كأس الملك لموسم 2026-2027رابطة الدوري السعودي تعلن مواعيد الجولات الست الأولىالفيصلي يتعاقد مع البرازيلي أندريه جيروتوبعد مفاوضات الاتحاد.. موقف الأهلي المصري من رحيل عاشور