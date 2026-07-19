أبطال العالم الإسبان يجوبون شوارع مدريد في موكب احتفالي

سبورت 24/الكرة العالميةأبطال العالم الإسبان يجوبون شوارع مدريد في موكب احتفالينجوم الكرة الإسبانية يضيئون شوارع مدريد في احتفالهم باللقب20 يوليو 2026 02:18آخر تحديث : 20 يوليو 2026 02:18منتخب إسبانيا بطلاً لكأس العالم 2026أأمدريد:أخبار 24منتخب الأرجنتيننهائي كاس العالم 2026منتخب إسبانياكاس العالم 2026التعليقاتأأخبار ذات صلةالمغرب يتقدم للمركز السادس في تصنيف الفيفا وإسبانيا تعود للصدارةمنتخب الأرجنتين يستعد لعودة هادئة إلى أرض الوطن بغياب ميسيرودي غارسيا يغادر منصبه مدربًا للمنتخب البلجيكينتائج قرعة الدور التمهيدي الثالث لدوري أبطال أوروبا 2026-2027