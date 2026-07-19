سبورت 24
سبورت 24

أبطال العالم الإسبان يجوبون شوارع مدريد في موكب احتفالي

نجوم الكرة الإسبانية يضيئون شوارع مدريد في احتفالهم باللقب

آخر تحديث : 20 يوليو 2026 02:18
أبطال العالم الإسبان يجوبون شوارع مدريد في موكب احتفالي
منتخب إسبانيا بطلاً لكأس العالم 2026

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