سبورت 24
سبورت 24

أيالا يعتذر عن اشتباكه مع أولمو بعد نهائي كأس العالم

مساعد مدرب الأرجنتين: أتحمل المسؤولية.. وإذا التقيته سأعتذر له شخصيًا

آخر تحديث : 23 يوليو 2026 00:15
أيالا يعتذر عن اشتباكه مع أولمو بعد نهائي كأس العالم
الاشتباك مع لاعب المنتخب الإسباني داني أولمو بعد نهائي كأس العالم
أأ
الرياض:أخبار 24
المنتخب الارجنتينيكاس العالم 2026

التعليقات

أخبار ذات صلة