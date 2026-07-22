أيالا يعتذر عن اشتباكه مع أولمو بعد نهائي كأس العالم

سبورت 24/الكرة العالميةأيالا يعتذر عن اشتباكه مع أولمو بعد نهائي كأس العالممساعد مدرب الأرجنتين: أتحمل المسؤولية.. وإذا التقيته سأعتذر له شخصيًا23 يوليو 2026 00:15آخر تحديث : 23 يوليو 2026 00:15الاشتباك مع لاعب المنتخب الإسباني داني أولمو بعد نهائي كأس العالمأأالرياض:أخبار 24المنتخب الارجنتينيكاس العالم 2026التعليقاتأأخبار ذات صلةعيسى ماندي يعلن اعتزاله اللعب الدولي مع الجزائرإنتر ميامي يعلن ضم كاسيميروثلاث دول تتنافس على استضافة أمم إفريقيا 2032حقيقة استدعاء رئيس الاتحاد الأرجنتيني أمام القضاء الأمريكي