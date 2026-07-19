إسبانيا تتوج بلقب كأس العالم 2026 على حساب الأرجنتين

سبورت 24/الكرة العالميةإسبانيا تتوج بلقب كأس العالم 2026 على حساب الأرجنتينالمنتخب الإسباني يحقق لقب كأس العالم للمرة الثانية20 يوليو 2026 01:02آخر تحديث : 20 يوليو 2026 02:22إسبانيا تتوج بلقب كأس العالم 2026أأنيويورك:أخبار 24منتخب الأرجنتيننهائي كاس العالم 2026منتخب إسبانياكاس العالم 2026التعليقاتأأخبار ذات صلةالمغرب يتقدم للمركز السادس في تصنيف الفيفا وإسبانيا تعود للصدارةمنتخب الأرجنتين يستعد لعودة هادئة إلى أرض الوطن بغياب ميسيرودي غارسيا يغادر منصبه مدربًا للمنتخب البلجيكينتائج قرعة الدور التمهيدي الثالث لدوري أبطال أوروبا 2026-2027