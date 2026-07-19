إسبانيا تعادل رقم فرنسا.. سجل أبطال المونديال عبر التاريخ

سبورت 24/الكرة العالميةإسبانيا تعادل رقم فرنسا.. سجل أبطال المونديال عبر التاريخإسبانيا ترفع رصيدها إلى لقبين عالميين بعد انتصار تاريخي على الأرجنتين20 يوليو 2026 01:24آخر تحديث : 20 يوليو 2026 01:24إسبانيا تتوج بلقب كأس العالم 2026أأنيويورك:أخبار 24منتخب الأرجنتينمنتخب إسبانياكاس العالم 2026منتخب فرنساالتعليقاتأأخبار ذات صلةالمغرب يتقدم للمركز السادس في تصنيف الفيفا وإسبانيا تعود للصدارةمنتخب الأرجنتين يستعد لعودة هادئة إلى أرض الوطن بغياب ميسيرودي غارسيا يغادر منصبه مدربًا للمنتخب البلجيكينتائج قرعة الدور التمهيدي الثالث لدوري أبطال أوروبا 2026-2027