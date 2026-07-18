إنجلترا تحبط "ريمونتادا" فرنسا وتحرز المركز الثالث في كأس العالم 2026

سبورت 24/الكرة العالميةإنجلترا تحبط "ريمونتادا" فرنسا وتحرز المركز الثالث في كأس العالم 2026مبابي يتألق رغم خسارة فرنسا أمام إنجلترا19 يوليو 2026 02:04آخر تحديث : 19 يوليو 2026 02:10منتخب إنجلترا يحرز المركز الثالث في كأس العالم 2026أأميامي:أخبار 24منتخب إنجلترابوكايو ساكاكاس العالم 2026كيليان مبابيمنتخب فرنساالتعليقاتأأخبار ذات صلةالمغرب يتقدم للمركز السادس في تصنيف الفيفا وإسبانيا تعود للصدارةمنتخب الأرجنتين يستعد لعودة هادئة إلى أرض الوطن بغياب ميسيرودي غارسيا يغادر منصبه مدربًا للمنتخب البلجيكينتائج قرعة الدور التمهيدي الثالث لدوري أبطال أوروبا 2026-2027