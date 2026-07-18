سبورت 24
سبورت 24

إنجلترا تحبط "ريمونتادا" فرنسا وتحرز المركز الثالث في كأس العالم 2026

مبابي يتألق رغم خسارة فرنسا أمام إنجلترا

آخر تحديث : 19 يوليو 2026 02:10
إنجلترا تحبط "ريمونتادا" فرنسا وتحرز المركز الثالث في كأس العالم 2026
منتخب إنجلترا يحرز المركز الثالث في كأس العالم 2026

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