إنفانتينو يحظى بدعم أبرز مسؤولي كرة القدم في أفريقيا

سبورت 24/الكرة العالميةإنفانتينو يحظى بدعم أبرز مسؤولي كرة القدم في أفريقياأفريقيا تساند إنفانتينو في ظل تدهور الثقة من قارات أخرى4 أغسطس 2026 18:28آخر تحديث : 4 أغسطس 2026 18:28جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدمأأكيب تاون:أخبار 24الفيفاالاتحاد الافريقي لكرة القدمجياني انفانتينوالتعليقاتأأخبار ذات صلةرسميًا.. هيرفي رينارد يعود لقيادة منتخب كوت ديفواربعد تألقه في المونديال.. الحارس فوزينيا ينضم إلى كولو كولوبوبيشتا مدرب الرأس الأخضر يقود نهضة بركان المغربيالفيفا ينفي سعي إنفانتينو للحصول على دعم ترامب