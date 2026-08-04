سبورت 24
سبورت 24

إنفانتينو يحظى بدعم أبرز مسؤولي كرة القدم في أفريقيا

أفريقيا تساند إنفانتينو في ظل تدهور الثقة من قارات أخرى

آخر تحديث : 4 أغسطس 2026 18:28
إنفانتينو يحظى بدعم أبرز مسؤولي كرة القدم في أفريقيا
جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم

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