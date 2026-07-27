سبورت 24
سبورت 24

إنفانتينو يهاجم منتقدي كأس العالم 2026

ويؤكد: ينشرون الكراهية والشائعات الكاذبة

آخر تحديث : 27 يوليو 2026 13:20
إنفانتينو يهاجم منتقدي كأس العالم 2026
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو أثناء تسليم ميداليات نهائي المونديال
أأ
زيورخ :أخبار 24
كاس العالم 2026الفيفاجياني انفانتينو

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