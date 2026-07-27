إنفانتينو يهاجم منتقدي كأس العالم 2026

سبورت 24/الكرة العالميةإنفانتينو يهاجم منتقدي كأس العالم 2026 ويؤكد: ينشرون الكراهية والشائعات الكاذبة27 يوليو 2026 13:14آخر تحديث : 27 يوليو 2026 13:20رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو أثناء تسليم ميداليات نهائي المونديال أأزيورخ :أخبار 24كاس العالم 2026الفيفاجياني انفانتينوالتعليقاتأأخبار ذات صلةميسي معفى من مباراة كل النجوم بعد مشاركته في كأس العالماعتماد رباعي مصر في البطولات الأفريقية للموسم الجديدرسميًا.. فوزينيا ينضم لكولو كولو التشيلي بعد تألقه في المونديالكيف أنهى مونديال 2026 مسيرة 6 من أبرز نجوم كرة القدم؟