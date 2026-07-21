سبورت 24
سبورت 24

إيميليانو مارتينيز يثير الشكوك حول مستقبله مع المنتخب الأرجنتيني

هل يودع مارتينيز المنتخب الأرجنتيني؟

آخر تحديث : 21 يوليو 2026 16:28
إيميليانو مارتينيز يثير الشكوك حول مستقبله مع المنتخب الأرجنتيني
حارس مرمى المنتخب الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز

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