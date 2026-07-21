إيميليانو مارتينيز يثير الشكوك حول مستقبله مع المنتخب الأرجنتيني

سبورت 24/الكرة العالميةإيميليانو مارتينيز يثير الشكوك حول مستقبله مع المنتخب الأرجنتينيهل يودع مارتينيز المنتخب الأرجنتيني؟21 يوليو 2026 16:28آخر تحديث : 21 يوليو 2026 16:28حارس مرمى المنتخب الأرجنتيني إيميليانو مارتينيزأأبوينس آيرس:أخبار 24منتخب الأرجنتينإيميليانو مارتينيزكاس العالم 2026التعليقاتأأخبار ذات صلةرونالدو يتصدر قائمة خيبات الأمل في مونديال 2026الفيفا يفتح تحقيقًا في أحداث الشجار عقب نهائي كأس العالمرئيس الكونميبول يقترح زيادة منتخبات كأس العالم إلى 64 في نسخة 2030أبطال العالم يشعلون مدريد.. حشود مليونية تزين شوارع العاصمة