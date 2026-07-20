احتفال مدريدي مليوني في انتظار أبطال مونديال 2026

سبورت 24/الكرة العالميةاحتفال مدريدي مليوني في انتظار أبطال مونديال 2026 توقعات بتجمهر قرابة مليون شخص في مدريد للاحتفال20 يوليو 2026 13:36آخر تحديث : 20 يوليو 2026 13:36جانب من تتويج منتخب إسبانيا بلقب المونديال أأمدريد :أخبار 24كاس العالم 2026منتخب اسبانياالتعليقاتأأخبار ذات صلةالمغرب يتقدم للمركز السادس في تصنيف الفيفا وإسبانيا تعود للصدارةمنتخب الأرجنتين يستعد لعودة هادئة إلى أرض الوطن بغياب ميسيرودي غارسيا يغادر منصبه مدربًا للمنتخب البلجيكينتائج قرعة الدور التمهيدي الثالث لدوري أبطال أوروبا 2026-2027