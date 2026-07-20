سبورت 24
سبورت 24

احتفال مدريدي مليوني في انتظار أبطال مونديال 2026

توقعات بتجمهر قرابة مليون شخص في مدريد للاحتفال

آخر تحديث : 20 يوليو 2026 13:36
احتفال مدريدي مليوني في انتظار أبطال مونديال 2026
جانب من تتويج منتخب إسبانيا بلقب المونديال
أأ
مدريد :أخبار 24
كاس العالم 2026منتخب اسبانيا

التعليقات

أخبار ذات صلة