سبورت 24
سبورت 24

الأرقام السلبية تطارد ميسي والأرجنتين بعد ضياع المونديال

الأرجنتين تسجل أرقامًا سلبية تاريخية

آخر تحديث : 20 يوليو 2026 01:52
الأرقام السلبية تطارد ميسي والأرجنتين بعد ضياع المونديال
الأرجنتين تخسر لقب كأس العالم 2026 أمام إسبانيا

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