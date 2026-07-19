الأرقام السلبية تطارد ميسي والأرجنتين بعد ضياع المونديال

سبورت 24/الكرة العالميةالأرقام السلبية تطارد ميسي والأرجنتين بعد ضياع المونديالالأرجنتين تسجل أرقامًا سلبية تاريخية20 يوليو 2026 01:52آخر تحديث : 20 يوليو 2026 01:52الأرجنتين تخسر لقب كأس العالم 2026 أمام إسبانياأأنيويورك:أخبار 24منتخب الأرجنتينمنتخب إسبانياكاس العالم 2026ليونيل ميسيالتعليقاتأأخبار ذات صلةالمغرب يتقدم للمركز السادس في تصنيف الفيفا وإسبانيا تعود للصدارةمنتخب الأرجنتين يستعد لعودة هادئة إلى أرض الوطن بغياب ميسيرودي غارسيا يغادر منصبه مدربًا للمنتخب البلجيكينتائج قرعة الدور التمهيدي الثالث لدوري أبطال أوروبا 2026-2027