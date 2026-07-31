سبورت 24
سبورت 24

الاتحاد الآسيوي يتضامن مع اليويفا والكونكاكاف ضد الفيفا

الآسيويون يرفضون خطط الفيفا ويؤيدون اليويفا والكونكاكاف بشكل رسمي

آخر تحديث : 31 يوليو 2026 14:02
الاتحاد الآسيوي يتضامن مع اليويفا والكونكاكاف ضد الفيفا
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

أخبار ذات صلة