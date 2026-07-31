الاتحاد الآسيوي يتضامن مع اليويفا والكونكاكاف ضد الفيفا

سبورت 24/الكرة العالميةالاتحاد الآسيوي يتضامن مع اليويفا والكونكاكاف ضد الفيفاالآسيويون يرفضون خطط الفيفا ويؤيدون اليويفا والكونكاكاف بشكل رسمي31 يوليو 2026 14:02آخر تحديث : 31 يوليو 2026 14:02الاتحاد الآسيوي لكرة القدمأأالرياض:أخبار 24الاتحاد الأوروبي لكرة القدمالاتحاد الاسيوي لكرة القدمكأس العالمالفيفاالتعليقاتأأخبار ذات صلةتأجيل موعد مباراة كأس السوبر الخليجي للأندية 2026جنوب أفريقيا تعلن رحيل مدربها البلجيكي بروسكاسيميرو: سأستمتع باللعب مع ميسي بعد سنوات من المنافسةبالإجماع.. الكونكاكاف يرفض مقترح الفيفا