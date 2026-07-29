سبورت 24
سبورت 24

الاتحاد الآسيوي يعرب عن خيبة أمله بشأن مقترح "فيفا فوروارد"

أكد أنه لم تتم استشارته.. ولم تتح له فرصة دراستها ومناقشتها

آخر تحديث : 29 يوليو 2026 13:55
الاتحاد الآسيوي يعرب عن خيبة أمله بشأن مقترح "فيفا فوروارد"
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
أأ
كوالالمبور :أخبار 24
الاتحاد الاسيوي لكرة القدم

التعليقات

أخبار ذات صلة