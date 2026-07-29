الاتحاد الآسيوي يعرب عن خيبة أمله بشأن مقترح "فيفا فوروارد"

سبورت 24/الكرة العالميةالاتحاد الآسيوي يعرب عن خيبة أمله بشأن مقترح "فيفا فوروارد"أكد أنه لم تتم استشارته.. ولم تتح له فرصة دراستها ومناقشتها29 يوليو 2026 13:55آخر تحديث : 29 يوليو 2026 13:55الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أأكوالالمبور :أخبار 24الاتحاد الاسيوي لكرة القدمالتعليقاتأأخبار ذات صلةيويفا يعقد اجتماعًا طارئًا لمواجهة خطة الفيفا الاستثماريةتعيين حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيساً للاتحاد القطري لكرة القدمفيفا يخطط لرفع تمويل تطوير كرة القدم إلى أكثر من 10 مليارات دولارمعين الشعباني يتولّى تدريب المنتخب التونسي