الاتحاد الجزائري لكرة القدم ينفصل عن المدرب بيتكوفيتش

سبورت 24/الكرة العالميةالاتحاد الجزائري لكرة القدم ينفصل عن المدرب بيتكوفيتشالجزائر تتخلى عن بيتكوفيتش بعد أداء مخيب في كأس العالم3 أغسطس 2026 23:53آخر تحديث : 3 أغسطس 2026 23:53فلاديمير بيتكوفيتش يرحل عن تدريب منتخب الجزائرأأالجزائر:أخبار 24منتخب الجزائرالاتحاد الجزائري لكرة القدمفلاديمير بيتكوفيتشالتعليقاتأأخبار ذات صلةمن يخلف إنفانتينو؟.. 5 أسماء تبرز في سباق رئاسة الفيفاالاتحاد الإنجليزي يسحب دعمه لإنفانتينو قبل انتخابات الفيفافوزينيا يصل تشيلي لإكمال انتقاله إلى كولو كولوتجديد عقد بوتشيتينو مدربًا لمنتخب أمريكا حتى مونديال 2030