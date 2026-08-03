سبورت 24
سبورت 24

الاتحاد الجزائري لكرة القدم ينفصل عن المدرب بيتكوفيتش

الجزائر تتخلى عن بيتكوفيتش بعد أداء مخيب في كأس العالم

آخر تحديث : 3 أغسطس 2026 23:53
الاتحاد الجزائري لكرة القدم ينفصل عن المدرب بيتكوفيتش
فلاديمير بيتكوفيتش يرحل عن تدريب منتخب الجزائر

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