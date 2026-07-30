الاتحاد الخليجي لكرة القدم يدشن هويته البصرية

سبورت 24/الكرة العالميةالاتحاد الخليجي لكرة القدم يدشن هويته البصريةاعتماد اسم جديد بدلاً من اتحاد كأس الخليج العربي30 يوليو 2026 19:24آخر تحديث : 30 يوليو 2026 19:39الاسم والهوية الجديدان للاتحاد الخليجي لكرة القدم أأالدوحة :أخبار 24الاتحاد الخليجي لكرة القدمالتعليقاتأأخبار ذات صلةجيل جديد في البرازيل.. أنشيلوتي يستبعد نيمار وكاسيميرو ودانيلواليابان تستضيف كأس آسيا تحت 23 عامًا في 2028"كاف" يدرس مشروع "فيفا" الاستثماري ويطلب رأي الاتحادات الإفريقيةرئيس الاتحاد الآسيوي ينتقد خطة "فيفا" لبيع حصص في كأس العالم