سبورت 24
سبورت 24

الاتحاد الخليجي لكرة القدم يدشن هويته البصرية

اعتماد اسم جديد بدلاً من اتحاد كأس الخليج العربي

آخر تحديث : 30 يوليو 2026 19:39
الاتحاد الخليجي لكرة القدم يدشن هويته البصرية
الاسم والهوية الجديدان للاتحاد الخليجي لكرة القدم
أأ
الدوحة :أخبار 24
الاتحاد الخليجي لكرة القدم

التعليقات

أخبار ذات صلة