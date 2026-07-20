المغرب يتقدم للمركز السادس في تصنيف الفيفا وإسبانيا تعود للصدارة

سبورت 24/الكرة العالميةالمغرب يتقدم للمركز السادس في تصنيف الفيفا وإسبانيا تعود للصدارةقفزات مثيرة في تصنيف الفيفا20 يوليو 2026 19:15آخر تحديث : 20 يوليو 2026 19:18منتخب إسبانيا يتوج بلقب كأس العالم 2026أأالرياض:أخبار 24منتخب إسبانياتصنيف الفيفا للمنتخبات العالميةكاس العالم 2026الفيفامنتخب المغربالتعليقاتأأخبار ذات صلةمنتخب الأرجنتين يستعد لعودة هادئة إلى أرض الوطن بغياب ميسيرودي غارسيا يغادر منصبه مدربًا للمنتخب البلجيكينتائج قرعة الدور التمهيدي الثالث لدوري أبطال أوروبا 2026-2027وفد الاتحاد الخليجي يطلع على جاهزية ملعب دهوك العراقي