الهداف التاريخي و"الحذاء الذهبي".. مبابي يضيق الخناق على ميسي

سبورت 24/الكرة العالميةالهداف التاريخي و"الحذاء الذهبي".. مبابي يضيق الخناق على ميسيفازت إنجلترا بـ "برونزية" المونديال على حساب فرنسا19 يوليو 2026 12:58آخر تحديث : 19 يوليو 2026 12:58كيليان مبابيأأالرياض:أخبار 24المنتخب الفرنسيكاس العالم 2026المنتخب الانجليزيالتعليقاتأأخبار ذات صلةالمغرب يتقدم للمركز السادس في تصنيف الفيفا وإسبانيا تعود للصدارةمنتخب الأرجنتين يستعد لعودة هادئة إلى أرض الوطن بغياب ميسيرودي غارسيا يغادر منصبه مدربًا للمنتخب البلجيكينتائج قرعة الدور التمهيدي الثالث لدوري أبطال أوروبا 2026-2027