سبورت 24
سبورت 24

الهداف التاريخي و"الحذاء الذهبي".. مبابي يضيق الخناق على ميسي

فازت إنجلترا بـ "برونزية" المونديال على حساب فرنسا

آخر تحديث : 19 يوليو 2026 12:58
الهداف التاريخي و"الحذاء الذهبي".. مبابي يضيق الخناق على ميسي
كيليان مبابي

أخبار ذات صلة