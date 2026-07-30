سبورت 24
سبورت 24

اليابان تستضيف كأس آسيا تحت 23 عامًا في 2028

الاتحاد الآسيوي يعتمد الملف الياباني.. والبطولة تؤهل إلى أولمبياد لوس أنجلوس

آخر تحديث : 30 يوليو 2026 16:34
اليابان تستضيف كأس آسيا تحت 23 عامًا في 2028
كأس آسيا تحت 23 عامًا
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الرياض:أخبار 24
كاس اسيا تحت 23 سنة

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