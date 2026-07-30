اليابان تستضيف كأس آسيا تحت 23 عامًا في 2028

سبورت 24/الكرة العالميةاليابان تستضيف كأس آسيا تحت 23 عامًا في 2028الاتحاد الآسيوي يعتمد الملف الياباني.. والبطولة تؤهل إلى أولمبياد لوس أنجلوس30 يوليو 2026 16:34آخر تحديث : 30 يوليو 2026 16:34كأس آسيا تحت 23 عامًاأأالرياض:أخبار 24كاس اسيا تحت 23 سنةالتعليقاتأأخبار ذات صلة"كاف" يدرس مشروع "فيفا" الاستثماري ويطلب رأي الاتحادات الإفريقيةرئيس الاتحاد الآسيوي ينتقد خطة "فيفا" لبيع حصص في كأس العالممانشيني يفتح صفحة جديدة مع إيطاليا ويعد بالعودة لمنصات التتويجبلاتر يهاجم خطة "فيفا" لبيع حصة في كأس العالم