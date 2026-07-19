سبورت 24
سبورت 24

انطلاق مراسم حفل الختام قبل المباراة النهائية بين إسبانيا والأرجنتين

توم كروز ونجوم كبار يشعلون أجواء ختام كأس العالم

آخر تحديث : 19 يوليو 2026 21:31
انطلاق مراسم حفل الختام قبل المباراة النهائية بين إسبانيا والأرجنتين
مراسم حفل ختام كأس العالم 2026

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