انطلاق مراسم حفل الختام قبل المباراة النهائية بين إسبانيا والأرجنتين

سبورت 24/الكرة العالميةانطلاق مراسم حفل الختام قبل المباراة النهائية بين إسبانيا والأرجنتينتوم كروز ونجوم كبار يشعلون أجواء ختام كأس العالم19 يوليو 2026 21:31آخر تحديث : 19 يوليو 2026 21:31مراسم حفل ختام كأس العالم 2026أأنيويورك:أخبار 24منتخب الأرجنتيننهائي كاس العالم 2026منتخب إسبانياكاس العالم 2026التعليقاتأأخبار ذات صلةالمغرب يتقدم للمركز السادس في تصنيف الفيفا وإسبانيا تعود للصدارةمنتخب الأرجنتين يستعد لعودة هادئة إلى أرض الوطن بغياب ميسيرودي غارسيا يغادر منصبه مدربًا للمنتخب البلجيكينتائج قرعة الدور التمهيدي الثالث لدوري أبطال أوروبا 2026-2027