باستثناء رايا.. أبطال إسبانيا في مونديال 2026 من خريجي أكاديميات الأندية

سبورت 24/الكرة العالميةباستثناء رايا.. أبطال إسبانيا في مونديال 2026 من خريجي أكاديميات الأنديةتوجت إسبانيا بكأس العالم على حساب الأرجنتين 22 يوليو 2026 19:13آخر تحديث : 22 يوليو 2026 19:13المنتخب الإسباني بطل كأس العالم 2026أأالرياض:أخبار 24المنتخب الاسبانيكاس العالم 2026التعليقاتأأخبار ذات صلةأوتشوا يضع حدا لمسيرته بعد خوض 6 نسخ من المونديالرئيس الكاف واثق من نجاح كأس الأمم الأفريقية 2027 رغم التحدياتمونديال 2026.. نسخة تاريخية كسرت الأرقام فيفا يرشح 12 هدفًا للمنافسة على جائزة الأفضل في مونديال 2026