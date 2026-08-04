بعد تألقه في المونديال.. الحارس فوزينيا ينضم إلى كولو كولو

سبورت 24/الكرة العالميةبعد تألقه في المونديال.. الحارس فوزينيا ينضم إلى كولو كولوكولو كولو يتعاقد مع فوزينيا بعد نجاحه المذهل في المونديال4 أغسطس 2026 15:11آخر تحديث : 4 أغسطس 2026 15:11فوزينيا ينضم إلى نادي كولو كولوأأسانتياغو:أخبار 24الدوري التشيليمنتخب الرأس الأخضركأس العالم 2026التعليقاتأأخبار ذات صلةبوبيشتا مدرب الرأس الأخضر يقود نهضة بركان المغربيالفيفا ينفي سعي إنفانتينو للحصول على دعم ترامبالاتحاد الجزائري لكرة القدم ينفصل عن المدرب بيتكوفيتشمن يخلف إنفانتينو؟.. 5 أسماء تبرز في سباق رئاسة الفيفا