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سبورت 24

بعد تألقه في المونديال.. الحارس فوزينيا ينضم إلى كولو كولو

كولو كولو يتعاقد مع فوزينيا بعد نجاحه المذهل في المونديال

آخر تحديث : 4 أغسطس 2026 15:11
بعد تألقه في المونديال.. الحارس فوزينيا ينضم إلى كولو كولو
فوزينيا ينضم إلى نادي كولو كولو

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