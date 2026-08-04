سبورت 24
سبورت 24

بوبيشتا مدرب الرأس الأخضر يقود نهضة بركان المغربي

بوبيشتا يبدأ رحلة جديدة مع نهضة بركان المغربي

آخر تحديث : 4 أغسطس 2026 14:59
بوبيشتا مدرب الرأس الأخضر يقود نهضة بركان المغربي
نهضة بركان يعيّن المدرب بوبيشتا

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