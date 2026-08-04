بوبيشتا مدرب الرأس الأخضر يقود نهضة بركان المغربي

سبورت 24/الكرة العالميةبوبيشتا مدرب الرأس الأخضر يقود نهضة بركان المغربيبوبيشتا يبدأ رحلة جديدة مع نهضة بركان المغربي4 أغسطس 2026 14:59آخر تحديث : 4 أغسطس 2026 14:59نهضة بركان يعيّن المدرب بوبيشتاأأالرباط:أخبار 24الدوري المغربيمنتخب الرأس الأخضرنادي نهضة بركان المغربيالتعليقاتأأخبار ذات صلةبعد تألقه في المونديال.. الحارس فوزينيا ينضم إلى كولو كولوالفيفا ينفي سعي إنفانتينو للحصول على دعم ترامبالاتحاد الجزائري لكرة القدم ينفصل عن المدرب بيتكوفيتشمن يخلف إنفانتينو؟.. 5 أسماء تبرز في سباق رئاسة الفيفا