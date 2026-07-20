تشيفيرين يغيب عن نهائي المونديال لاستيائه من "فيفا"

سبورت 24/الكرة العالميةتشيفيرين يغيب عن نهائي المونديال لاستيائه من "فيفا"الأزمة تتصاعد بين يويفا وفيفا بعد غياب تشيفيرين عن النهائي20 يوليو 2026 21:46آخر تحديث : 20 يوليو 2026 21:56ألكسندر تشيفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدمأأنيويورك:أخبار 24الاتحاد الأوروبي لكرة القدمنهائي كاس العالم 2026كاس العالم 2026الفيفاألكسندر تشيفيرينالتعليقاتأأخبار ذات صلةأبطال العالم يشعلون مدريد.. حشود مليونية تزين شوارع العاصمةميسي يكسر صمته بعد خسارة النهائي: الألم كبيررودري: الفوز مع منتخب بلادك بكأس العالم هو أجمل شيءبطولة كأس العالم 2026 تسجل حضورًا جماهيريًا قياسيًا