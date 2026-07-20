سبورت 24
سبورت 24

تشيفيرين يغيب عن نهائي المونديال لاستيائه من "فيفا"

الأزمة تتصاعد بين يويفا وفيفا بعد غياب تشيفيرين عن النهائي

آخر تحديث : 20 يوليو 2026 21:56
تشيفيرين يغيب عن نهائي المونديال لاستيائه من "فيفا"
ألكسندر تشيفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم

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