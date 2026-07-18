سبورت 24
سبورت 24

تشيلسي يتفق على صفقة قياسية لضم روجرز

تشيلسي يتفوق على أرسنال ويقترب من ضم روجرز

آخر تحديث : 18 يوليو 2026 23:32
تشيلسي يتفق على صفقة قياسية لضم روجرز
مورجان روجرز يقترب من تشيلسي

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