تشيلسي يتفق على صفقة قياسية لضم روجرز

سبورت 24/الكرة العالميةتشيلسي يتفق على صفقة قياسية لضم روجرزتشيلسي يتفوق على أرسنال ويقترب من ضم روجرز18 يوليو 2026 23:32آخر تحديث : 18 يوليو 2026 23:32مورجان روجرز يقترب من تشيلسيأألندن:أخبار 24تشيلسينادي أرسنالأستون فيلامورجان روجرزالدوري الإنجليزيالتعليقاتأأخبار ذات صلةالمغرب يتقدم للمركز السادس في تصنيف الفيفا وإسبانيا تعود للصدارةمنتخب الأرجنتين يستعد لعودة هادئة إلى أرض الوطن بغياب ميسيرودي غارسيا يغادر منصبه مدربًا للمنتخب البلجيكينتائج قرعة الدور التمهيدي الثالث لدوري أبطال أوروبا 2026-2027