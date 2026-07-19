سبورت 24
سبورت 24

توريس: هدف النهائي أسعد ملايين الإسبان

توريس: الفوز على الأرجنتين ومعركة ميسي ذكرى لا تُنسى

آخر تحديث : 20 يوليو 2026 02:50
توريس: هدف النهائي أسعد ملايين الإسبان
فيران توريس يقود إسبانيا للتتويج بلقب كأس العالم 2026

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