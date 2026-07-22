حقيقة استدعاء رئيس الاتحاد الأرجنتيني أمام القضاء الأمريكي

سبورت 24/الكرة العالميةحقيقة استدعاء رئيس الاتحاد الأرجنتيني أمام القضاء الأمريكيبيان رسمي ينفي التقارير المتداولة ويكشف تفاصيل التحقيقات الجارية22 يوليو 2026 23:03آخر تحديث : 22 يوليو 2026 23:03كلاوديو تابيا مع ميسيأأالرياض:أخبار 24المنتخب الارجنتينيالتعليقاتأأخبار ذات صلةفوزينيا وهالاند يقودان التشكيلة المثالية لمونديال 2026كندا تأمل في حفاوة استقبال الأبطال خلال وديتين أمام تشيلي وبيرورئيس "كاف" يدافع عن إنفانتينو في وجه الانتقاداتباستثناء رايا.. أبطال إسبانيا في مونديال 2026 من خريجي أكاديميات الأندية