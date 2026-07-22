سبورت 24
سبورت 24

حقيقة استدعاء رئيس الاتحاد الأرجنتيني أمام القضاء الأمريكي

بيان رسمي ينفي التقارير المتداولة ويكشف تفاصيل التحقيقات الجارية

آخر تحديث : 22 يوليو 2026 23:03
حقيقة استدعاء رئيس الاتحاد الأرجنتيني أمام القضاء الأمريكي
كلاوديو تابيا مع ميسي
أأ
الرياض:أخبار 24
المنتخب الارجنتيني

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