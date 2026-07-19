ديشان يعترف بخيبة الأمل بعد الخسارة أمام إنجلترا

سبورت 24/الكرة العالميةديشان يعترف بخيبة الأمل بعد الخسارة أمام إنجلتراديشان: طموحات لم تتحقق في كأس العالم19 يوليو 2026 03:17آخر تحديث : 19 يوليو 2026 03:27ديدييه ديشان مدرب منتخب فرنساأأميامي:أخبار 24منتخب إنجلتراديديه ديشانكاس العالم 2026منتخب فرنساالتعليقاتأأخبار ذات صلةالمغرب يتقدم للمركز السادس في تصنيف الفيفا وإسبانيا تعود للصدارةمنتخب الأرجنتين يستعد لعودة هادئة إلى أرض الوطن بغياب ميسيرودي غارسيا يغادر منصبه مدربًا للمنتخب البلجيكينتائج قرعة الدور التمهيدي الثالث لدوري أبطال أوروبا 2026-2027