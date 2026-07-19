سبورت 24
سبورت 24

ديشان يعترف بخيبة الأمل بعد الخسارة أمام إنجلترا

ديشان: طموحات لم تتحقق في كأس العالم

آخر تحديث : 19 يوليو 2026 03:27
ديشان يعترف بخيبة الأمل بعد الخسارة أمام إنجلترا
ديدييه ديشان مدرب منتخب فرنسا

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