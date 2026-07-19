سبورت 24
سبورت 24

دي لا فوينتي بعد التتويج: هذا الجيل يستحق كل ما حققه

دي لا فوينتي يحتفي بلاعبيه بعد التتويج بلقب كأس العالم

آخر تحديث : 20 يوليو 2026 01:57
دي لا فوينتي بعد التتويج: هذا الجيل يستحق كل ما حققه
لويس دي لا فوينتي مدرب منتخب إسبانيا

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