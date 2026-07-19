دي لا فوينتي بعد التتويج: هذا الجيل يستحق كل ما حققه

سبورت 24/الكرة العالميةدي لا فوينتي بعد التتويج: هذا الجيل يستحق كل ما حققهدي لا فوينتي يحتفي بلاعبيه بعد التتويج بلقب كأس العالم20 يوليو 2026 01:57آخر تحديث : 20 يوليو 2026 01:57لويس دي لا فوينتي مدرب منتخب إسبانياأأنيويورك:أخبار 24منتخب الأرجنتينمنتخب إسبانياكاس العالم 2026لويس دي لا فوينتيالتعليقاتأأخبار ذات صلةالمغرب يتقدم للمركز السادس في تصنيف الفيفا وإسبانيا تعود للصدارةمنتخب الأرجنتين يستعد لعودة هادئة إلى أرض الوطن بغياب ميسيرودي غارسيا يغادر منصبه مدربًا للمنتخب البلجيكينتائج قرعة الدور التمهيدي الثالث لدوري أبطال أوروبا 2026-2027