رئيس "كاف" يدافع عن إنفانتينو في وجه الانتقادات

سبورت 24/الكرة العالميةرئيس "كاف" يدافع عن إنفانتينو في وجه الانتقاداتإنفانتينو يستعد لانتخابات فيفا 202722 يوليو 2026 19:51آخر تحديث : 22 يوليو 2026 19:52أأالرياض:أخبار 24الفيفاالاتحاد الافريقي لكرة القدمالاتحاد الدولي لكرة القدمجياني انفانتينوالتعليقاتأأخبار ذات صلةكندا تأمل في حفاوة استقبال الأبطال خلال وديتين أمام تشيلي وبيروباستثناء رايا.. أبطال إسبانيا في مونديال 2026 من خريجي أكاديميات الأنديةأوتشوا يضع حدا لمسيرته بعد خوض 6 نسخ من المونديالرئيس الكاف واثق من نجاح كأس الأمم الأفريقية 2027 رغم التحديات