سبورت 24
سبورت 24

رئيس "كاف" يدافع عن إنفانتينو في وجه الانتقادات

إنفانتينو يستعد لانتخابات فيفا 2027

آخر تحديث : 22 يوليو 2026 19:52
رئيس "كاف" يدافع عن إنفانتينو في وجه الانتقادات

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