رودي غارسيا يغادر منصبه مدربًا للمنتخب البلجيكي

سبورت 24/الكرة العالميةرودي غارسيا يغادر منصبه مدربًا للمنتخب البلجيكيرحيل مدرب الشياطين الحمر بعد قيادته إلى ربع النهائي20 يوليو 2026 17:20آخر تحديث : 20 يوليو 2026 17:20رودي غارسيا يرحل عن تدريب المنتخب البلجيكيأأبروكسل:أخبار 24كاس العالم 2026منتخب بلجيكارودي غارسياالتعليقاتأأخبار ذات صلةالمغرب يتقدم للمركز السادس في تصنيف الفيفا وإسبانيا تعود للصدارةمنتخب الأرجنتين يستعد لعودة هادئة إلى أرض الوطن بغياب ميسينتائج قرعة الدور التمهيدي الثالث لدوري أبطال أوروبا 2026-2027وفد الاتحاد الخليجي يطلع على جاهزية ملعب دهوك العراقي