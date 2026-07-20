سبورت 24
سبورت 24

رودي غارسيا يغادر منصبه مدربًا للمنتخب البلجيكي

رحيل مدرب الشياطين الحمر بعد قيادته إلى ربع النهائي

آخر تحديث : 20 يوليو 2026 17:20
رودي غارسيا يغادر منصبه مدربًا للمنتخب البلجيكي
رودي غارسيا يرحل عن تدريب المنتخب البلجيكي
أأ
بروكسل:أخبار 24
كاس العالم 2026منتخب بلجيكارودي غارسيا

التعليقات

أخبار ذات صلة