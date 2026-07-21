سبورت 24
سبورت 24

رونالدو يتصدر قائمة خيبات الأمل في مونديال 2026

رونالدو ودي بروين في قائمة الأسماء المخيبة للآمال

آخر تحديث : 21 يوليو 2026 15:46
رونالدو يتصدر قائمة خيبات الأمل في مونديال 2026
حزن كريستيانو رونالدو بعد وداع كأس العالم 2026

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