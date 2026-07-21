رونالدو يتصدر قائمة خيبات الأمل في مونديال 2026

سبورت 24/الكرة العالميةرونالدو يتصدر قائمة خيبات الأمل في مونديال 2026رونالدو ودي بروين في قائمة الأسماء المخيبة للآمال21 يوليو 2026 15:46آخر تحديث : 21 يوليو 2026 15:46حزن كريستيانو رونالدو بعد وداع كأس العالم 2026أأنيويورك:أخبار 24كاس العالم 2026كريستيانو رونالدوكيفين دي بروينالتعليقاتأأخبار ذات صلةإيميليانو مارتينيز يثير الشكوك حول مستقبله مع المنتخب الأرجنتينيالفيفا يفتح تحقيقًا في أحداث الشجار عقب نهائي كأس العالمرئيس الكونميبول يقترح زيادة منتخبات كأس العالم إلى 64 في نسخة 2030أبطال العالم يشعلون مدريد.. حشود مليونية تزين شوارع العاصمة