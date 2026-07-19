سبورت 24
سبورت 24

سكالوني: إسبانيا استحقت الفوز

سكالوني يعبر عن احترامه لجهود فريقه بعد خسارة كأس العالم

آخر تحديث : 20 يوليو 2026 02:10
سكالوني: إسبانيا استحقت الفوز
مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني

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