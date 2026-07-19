سكالوني: إسبانيا استحقت الفوز

سبورت 24/الكرة العالميةسكالوني: إسبانيا استحقت الفوزسكالوني يعبر عن احترامه لجهود فريقه بعد خسارة كأس العالم20 يوليو 2026 02:10آخر تحديث : 20 يوليو 2026 02:10مدرب الأرجنتين ليونيل سكالونيأأنيويورك:أخبار 24منتخب الأرجنتيننهائي كاس العالم 2026منتخب إسبانياكاس العالم 2026ليونيل سكالونيالتعليقاتأأخبار ذات صلةالمغرب يتقدم للمركز السادس في تصنيف الفيفا وإسبانيا تعود للصدارةمنتخب الأرجنتين يستعد لعودة هادئة إلى أرض الوطن بغياب ميسيرودي غارسيا يغادر منصبه مدربًا للمنتخب البلجيكينتائج قرعة الدور التمهيدي الثالث لدوري أبطال أوروبا 2026-2027