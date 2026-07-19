سبورت 24
سبورت 24

سيطرة إسبانية على جوائز كأس العالم 2026 بعد التتويج باللقب

مبابي يحصد لقب الهداف، بينما إسبانيا تسيطر على الجوائز الفردية

آخر تحديث : 20 يوليو 2026 01:47
سيطرة إسبانية على جوائز كأس العالم 2026 بعد التتويج باللقب
باو كوبارسي يتوج بجائزة أفضل لاعب شاب في كأس العالم 2026

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