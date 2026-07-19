سيطرة إسبانية على جوائز كأس العالم 2026 بعد التتويج باللقب

سبورت 24/الكرة العالميةسيطرة إسبانية على جوائز كأس العالم 2026 بعد التتويج باللقبمبابي يحصد لقب الهداف، بينما إسبانيا تسيطر على الجوائز الفردية20 يوليو 2026 01:47آخر تحديث : 20 يوليو 2026 01:47باو كوبارسي يتوج بجائزة أفضل لاعب شاب في كأس العالم 2026أأنيويورك:أخبار 24منتخب الأرجنتينمنتخب إسبانياكاس العالم 2026كيليان مبابيالتعليقاتأأخبار ذات صلةالمغرب يتقدم للمركز السادس في تصنيف الفيفا وإسبانيا تعود للصدارةمنتخب الأرجنتين يستعد لعودة هادئة إلى أرض الوطن بغياب ميسيرودي غارسيا يغادر منصبه مدربًا للمنتخب البلجيكينتائج قرعة الدور التمهيدي الثالث لدوري أبطال أوروبا 2026-2027