سبورت 24
سبورت 24

فيران توريس.. من شواطئ فالنسيا إلى قمة العالم

هدف توريس في نهائي المونديال يخلد اسمه في ذاكرة الجماهير الإسبانية

آخر تحديث : 20 يوليو 2026 02:03
فيران توريس.. من شواطئ فالنسيا إلى قمة العالم
فيران توريس يقود إسبانيا للتتويج بلقب كأس العالم 2026

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