فيران توريس.. من شواطئ فالنسيا إلى قمة العالم

سبورت 24/الكرة العالميةفيران توريس.. من شواطئ فالنسيا إلى قمة العالمهدف توريس في نهائي المونديال يخلد اسمه في ذاكرة الجماهير الإسبانية20 يوليو 2026 02:03آخر تحديث : 20 يوليو 2026 02:03فيران توريس يقود إسبانيا للتتويج بلقب كأس العالم 2026أأنيويورك:أخبار 24منتخب الأرجنتينمنتخب إسبانياكاس العالم 2026فيران توريسالتعليقاتأأخبار ذات صلةالمغرب يتقدم للمركز السادس في تصنيف الفيفا وإسبانيا تعود للصدارةمنتخب الأرجنتين يستعد لعودة هادئة إلى أرض الوطن بغياب ميسيرودي غارسيا يغادر منصبه مدربًا للمنتخب البلجيكينتائج قرعة الدور التمهيدي الثالث لدوري أبطال أوروبا 2026-2027