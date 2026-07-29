سبورت 24
سبورت 24

فيفا يحدد مهلة نهائية لأعضائه للموافقة على مشروعه الجديد

40 مليون دولار لكل اتحاد إذا دعم خطة بيع حصص في المسابقات الكبرى

آخر تحديث : 29 يوليو 2026 15:53
فيفا يحدد مهلة نهائية لأعضائه للموافقة على مشروعه الجديد
الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"
أأ
الرياض:أخبار 24
الفيفاجياني انفانتينو

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