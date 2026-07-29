فيفا يحدد مهلة نهائية لأعضائه للموافقة على مشروعه الجديد

سبورت 24/الكرة العالميةفيفا يحدد مهلة نهائية لأعضائه للموافقة على مشروعه الجديد40 مليون دولار لكل اتحاد إذا دعم خطة بيع حصص في المسابقات الكبرى29 يوليو 2026 15:53آخر تحديث : 29 يوليو 2026 15:53الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أأالرياض:أخبار 24الفيفاجياني انفانتينوالتعليقاتأأخبار ذات صلةالاتحاد الآسيوي يعرب عن خيبة أمله بشأن مقترح "فيفا فوروارد"يويفا يعقد اجتماعًا طارئًا لمواجهة خطة الفيفا الاستثماريةتعيين حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيساً للاتحاد القطري لكرة القدمفيفا يخطط لرفع تمويل تطوير كرة القدم إلى أكثر من 10 مليارات دولار