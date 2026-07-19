قبل مواجهة الأرجنتين.. سانشيز يشيد بالروح الجماعية للاعبي إسبانيا

سبورت 24/الكرة العالميةقبل مواجهة الأرجنتين.. سانشيز يشيد بالروح الجماعية للاعبي إسبانياإسبانيا تواجه الأرجنتين في نهائي كأس العالم 202619 يوليو 2026 18:06آخر تحديث : 19 يوليو 2026 18:06أأمدريد:أخبار 24المنتخب الاسبانيالمنتخب الارجنتينيكاس العالم 2026التعليقاتأأخبار ذات صلةالمغرب يتقدم للمركز السادس في تصنيف الفيفا وإسبانيا تعود للصدارةمنتخب الأرجنتين يستعد لعودة هادئة إلى أرض الوطن بغياب ميسيرودي غارسيا يغادر منصبه مدربًا للمنتخب البلجيكينتائج قرعة الدور التمهيدي الثالث لدوري أبطال أوروبا 2026-2027