سبورت 24
سبورت 24

قبل مواجهة الأرجنتين.. سانشيز يشيد بالروح الجماعية للاعبي إسبانيا

إسبانيا تواجه الأرجنتين في نهائي كأس العالم 2026

آخر تحديث : 19 يوليو 2026 18:06
قبل مواجهة الأرجنتين.. سانشيز يشيد بالروح الجماعية للاعبي إسبانيا

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