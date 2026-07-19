سبورت 24
سبورت 24

كم حصلت إسبانيا بعد التتويج بكأس العالم؟

إسبانيا تكسر الرقم القياسي لجائزة كأس العالم

آخر تحديث : 20 يوليو 2026 02:57
كم حصلت إسبانيا بعد التتويج بكأس العالم؟
إسبانيا تتوج بلقب كأس العالم 2026

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