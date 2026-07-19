سبورت 24
سبورت 24

مبابي يجرّد ميسي من "اللقب التاريخي"

مبابي يفوز بلقب الهداف في مونديال 2026

آخر تحديث : 20 يوليو 2026 01:29
مبابي يجرّد ميسي من "اللقب التاريخي"
كيليان مبابي هداف كأس العالم 2026

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