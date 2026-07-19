مبابي يجرّد ميسي من "اللقب التاريخي"

سبورت 24/الكرة العالميةمبابي يجرّد ميسي من "اللقب التاريخي"مبابي يفوز بلقب الهداف في مونديال 202620 يوليو 2026 01:29آخر تحديث : 20 يوليو 2026 01:29كيليان مبابي هداف كأس العالم 2026أأنيويورك:أخبار 24منتخب الأرجنتينكاس العالم 2026كيليان مبابيليونيل ميسيمنتخب فرنساالتعليقاتأأخبار ذات صلةالمغرب يتقدم للمركز السادس في تصنيف الفيفا وإسبانيا تعود للصدارةمنتخب الأرجنتين يستعد لعودة هادئة إلى أرض الوطن بغياب ميسيرودي غارسيا يغادر منصبه مدربًا للمنتخب البلجيكينتائج قرعة الدور التمهيدي الثالث لدوري أبطال أوروبا 2026-2027