مبابي يصبح الهداف التاريخي لكأس العالم برصيد 22 هدفًا

سبورت 24/الكرة العالميةمبابي يصبح الهداف التاريخي لكأس العالم برصيد 22 هدفًامبابي يسجل هدفين ويصعد إلى قمة الهدافين في تاريخ كأس العالم19 يوليو 2026 01:53آخر تحديث : 19 يوليو 2026 01:53كيليان مبابي الهداف التاريخي لكأس العالم.أأميامي:أخبار 24منتخب إنجلتراكاس العالم 2026كيليان مبابيمنتخب فرنساالتعليقاتأأخبار ذات صلةالمغرب يتقدم للمركز السادس في تصنيف الفيفا وإسبانيا تعود للصدارةمنتخب الأرجنتين يستعد لعودة هادئة إلى أرض الوطن بغياب ميسيرودي غارسيا يغادر منصبه مدربًا للمنتخب البلجيكينتائج قرعة الدور التمهيدي الثالث لدوري أبطال أوروبا 2026-2027