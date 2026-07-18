سبورت 24
سبورت 24

مبابي يصبح الهداف التاريخي لكأس العالم برصيد 22 هدفًا

مبابي يسجل هدفين ويصعد إلى قمة الهدافين في تاريخ كأس العالم

آخر تحديث : 19 يوليو 2026 01:53
مبابي يصبح الهداف التاريخي لكأس العالم برصيد 22 هدفًا
كيليان مبابي الهداف التاريخي لكأس العالم.

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