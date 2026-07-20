سبورت 24
سبورت 24

منتخب الأرجنتين يستعد لعودة هادئة إلى أرض الوطن بغياب ميسي

ميسي ودي بول خارج رحلة العودة لمنتخب الأرجنتين

آخر تحديث : 20 يوليو 2026 18:52
منتخب الأرجنتين يستعد لعودة هادئة إلى أرض الوطن بغياب ميسي
منتخب الأرجنتين عقب الخسارة أمام إسبانيا

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