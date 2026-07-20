منتخب الأرجنتين يستعد لعودة هادئة إلى أرض الوطن بغياب ميسي

سبورت 24/الكرة العالميةمنتخب الأرجنتين يستعد لعودة هادئة إلى أرض الوطن بغياب ميسيميسي ودي بول خارج رحلة العودة لمنتخب الأرجنتين20 يوليو 2026 18:52آخر تحديث : 20 يوليو 2026 18:52منتخب الأرجنتين عقب الخسارة أمام إسبانياأأبوينس آيرس:أخبار 24منتخب الأرجنتينمنتخب إسبانياكاس العالم 2026ليونيل ميسيالتعليقاتأأخبار ذات صلةالمغرب يتقدم للمركز السادس في تصنيف الفيفا وإسبانيا تعود للصدارةرودي غارسيا يغادر منصبه مدربًا للمنتخب البلجيكينتائج قرعة الدور التمهيدي الثالث لدوري أبطال أوروبا 2026-2027وفد الاتحاد الخليجي يطلع على جاهزية ملعب دهوك العراقي