مونديال 2026.. مدريد تتزين بالأحمر والأصفر قبل النهائي

سبورت 24/الكرة العالميةمونديال 2026.. مدريد تتزين بالأحمر والأصفر قبل النهائيقبل ساعات من نهائي كأس العالم 19 يوليو 2026 17:40آخر تحديث : 19 يوليو 2026 17:40منتخب إسبانيا يحتفل بالتسجيل في شباك فرنسا أأمدريد :أخبار 24المنتخب الارجنتينيكاس العالم 2026منتخب اسبانياالتعليقاتأأخبار ذات صلةالمغرب يتقدم للمركز السادس في تصنيف الفيفا وإسبانيا تعود للصدارةمنتخب الأرجنتين يستعد لعودة هادئة إلى أرض الوطن بغياب ميسيرودي غارسيا يغادر منصبه مدربًا للمنتخب البلجيكينتائج قرعة الدور التمهيدي الثالث لدوري أبطال أوروبا 2026-2027