سبورت 24
سبورت 24

مونديال 2026.. مدريد تتزين بالأحمر والأصفر قبل النهائي

قبل ساعات من نهائي كأس العالم

آخر تحديث : 19 يوليو 2026 17:40
مونديال 2026.. مدريد تتزين بالأحمر والأصفر قبل النهائي
منتخب إسبانيا يحتفل بالتسجيل في شباك فرنسا

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