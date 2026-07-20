سبورت 24
سبورت 24

مونديال 2026.. ميسي لم يكن بعيدًا عن تسلق جبل بيليه

ميسي خاض ثلاث مباريات نهائيات للمونديال مثل النجم البرازيلي

آخر تحديث : 20 يوليو 2026 14:42
مونديال 2026.. ميسي لم يكن بعيدًا عن تسلق جبل بيليه
بكاء ميسي بعد خسارة مونديال 2026
أأ
نيويورك :أخبار 24
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