مونديال 2026.. ميسي لم يكن بعيدًا عن تسلق جبل بيليه

سبورت 24/الكرة العالميةمونديال 2026.. ميسي لم يكن بعيدًا عن تسلق جبل بيليهميسي خاض ثلاث مباريات نهائيات للمونديال مثل النجم البرازيلي 20 يوليو 2026 13:09آخر تحديث : 20 يوليو 2026 14:42بكاء ميسي بعد خسارة مونديال 2026 أأنيويورك :أخبار 24بيليهكاس العالم 2026ليونيل ميسيالتعليقاتأأخبار ذات صلةالمغرب يتقدم للمركز السادس في تصنيف الفيفا وإسبانيا تعود للصدارةمنتخب الأرجنتين يستعد لعودة هادئة إلى أرض الوطن بغياب ميسيرودي غارسيا يغادر منصبه مدربًا للمنتخب البلجيكينتائج قرعة الدور التمهيدي الثالث لدوري أبطال أوروبا 2026-2027