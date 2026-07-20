نتائج قرعة الدور التمهيدي الثالث لدوري أبطال أوروبا 2026-2027

سبورت 24/الكرة العالميةنتائج قرعة الدور التمهيدي الثالث لدوري أبطال أوروبا 2026-2027تفاصيل المواجهات بعد قرعة الدور التمهيدي الثالث20 يوليو 2026 17:15آخر تحديث : 20 يوليو 2026 17:15دوري أبطال أوروباأأنيون:أخبار 24دوري أبطال أوروباالاتحاد الأوروبي لكرة القدمالتعليقاتأأخبار ذات صلةالمغرب يتقدم للمركز السادس في تصنيف الفيفا وإسبانيا تعود للصدارةمنتخب الأرجنتين يستعد لعودة هادئة إلى أرض الوطن بغياب ميسيرودي غارسيا يغادر منصبه مدربًا للمنتخب البلجيكيوفد الاتحاد الخليجي يطلع على جاهزية ملعب دهوك العراقي