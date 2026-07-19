سبورت 24
سبورت 24

نهائي باهت لميسي على عشب ملعون

هل تكون مباراة ميتلايف نهاية مسيرة ميسي الدولية؟

آخر تحديث : 20 يوليو 2026 02:37
نهائي باهت لميسي على عشب ملعون
ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين

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