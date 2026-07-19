نهائي باهت لميسي على عشب ملعون

سبورت 24/الكرة العالميةنهائي باهت لميسي على عشب ملعونهل تكون مباراة ميتلايف نهاية مسيرة ميسي الدولية؟20 يوليو 2026 02:37آخر تحديث : 20 يوليو 2026 02:37ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتينأأنيويورك:أخبار 24منتخب الأرجنتيننهائي كاس العالم 2026منتخب إسبانياكاس العالم 2026ليونيل ميسيالتعليقاتأأخبار ذات صلةالمغرب يتقدم للمركز السادس في تصنيف الفيفا وإسبانيا تعود للصدارةمنتخب الأرجنتين يستعد لعودة هادئة إلى أرض الوطن بغياب ميسيرودي غارسيا يغادر منصبه مدربًا للمنتخب البلجيكينتائج قرعة الدور التمهيدي الثالث لدوري أبطال أوروبا 2026-2027