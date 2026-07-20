وفد الاتحاد الخليجي يطلع على جاهزية ملعب دهوك العراقي

سبورت 24/الكرة العالميةوفد الاتحاد الخليجي يطلع على جاهزية ملعب دهوك العراقيدهوك تستعد لاستضافة كأس السوبر الخليجي للأندية 202620 يوليو 2026 16:52آخر تحديث : 20 يوليو 2026 16:52جانب من زيارة وفد الاتحاد الخليجي لكرة القدم لملعب نادي دهوك العراقيأأالدوحة:أخبار 24الاتحاد الخليجي لكرة القدمالتعليقاتأأخبار ذات صلةالمغرب يتقدم للمركز السادس في تصنيف الفيفا وإسبانيا تعود للصدارةمنتخب الأرجنتين يستعد لعودة هادئة إلى أرض الوطن بغياب ميسيرودي غارسيا يغادر منصبه مدربًا للمنتخب البلجيكينتائج قرعة الدور التمهيدي الثالث لدوري أبطال أوروبا 2026-2027