سبورت 24
سبورت 24

وفد الاتحاد الخليجي يطلع على جاهزية ملعب دهوك العراقي

دهوك تستعد لاستضافة كأس السوبر الخليجي للأندية 2026

آخر تحديث : 20 يوليو 2026 16:52
وفد الاتحاد الخليجي يطلع على جاهزية ملعب دهوك العراقي
جانب من زيارة وفد الاتحاد الخليجي لكرة القدم لملعب نادي دهوك العراقي
أأ
الدوحة:أخبار 24
الاتحاد الخليجي لكرة القدم

التعليقات

أخبار ذات صلة